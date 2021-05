Grozljivi prizori s kraja nesreče: s ceste zapeljal v hudournik (FOTO)

Nesreča na Jezerskem. FOTO: Pu Kranj

Gorenjski policisti so v sredo obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami. Na Spodnjem Jezerskem se je poškodoval voznik osebnega avtomobila, ki je trčil v drevo in pristal v potoku, poroča kranjska policijska uprava.Posredovali so tudi gasilci in nujna medicinska pomoč. Voznik je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Glavna dejavnika za nastanek prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost ter nepravilna stran in smer vožnje, so sporočili s PU Kranj.Gasilci GARS Kranj so prometno in požarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, očistili vozišče razlitih motornih tekočin, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila ter nudili pomoč reševalcem NMP Kranj pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.