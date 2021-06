Grozljiva smrt v okolici Postojne: voznik ostal ukleščen pod kolesom

Strokovni pregled za povzročitelja

Poročali smo, da se je dopoldne na regionalni cesti Postojna–Razdrto pri Hruševju zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik traktorja . Policija je sporočila podrobnosti tragedije.V nesreči sta bila udeležena 27-letni voznik osebnega avtomobila in 68-letni voznik traktorja, oba doma iz okolice Postojne. Voznik traktorja je vozil iz Hruševja v smeri Postojne, za njim je v isti smeri pripeljal voznik osebnega avtomobila in trčil v zadnji del priključka na traktorju. Traktor se je prevrnil na levi bok, med tem pa je voznik padel iz vozila pod traktor, kjer je ostal ukleščen pod kolesom traktorja.Voznika so izpod traktorja rešili ob pomoči naključnega voznika tovornega vozila, ki se je pripeljal mimo in z dvigalom privzdignil traktor, vendar je bil voznik že mrtev.Za voznika osebnega avtomobila je bil odrejen strokovni pregled, preiskovalna sodnica pa je za vozilo povzročitelja odredila izvedenca za ugotavljanje hitrosti v času trčenja ter sodno obdukcijo za umrlega.Zaradi obravnave prometne nesreče je bila cesta zaprta za ves promet do 12.43.Vse okoliščine prometne nesreče policisti še ugotavljajo in bodo po vseh zbranih obvestilih ustrezno ukrepali.