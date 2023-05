Dokončno velja, da za tragično smrt 19-letne Anje Koren in leto dni mlajše Patricije Rebernik ne bo kazensko odgovarjal nihče, saj tožilstvu ni uspelo s pritožbo. Za slovenjgraškim okrožnim je namreč tudi mariborsko višje sodišče ugotovilo, da Janu Jenušu, ki je bil obtožen povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom, ni mogoče naprtiti krivde. Tragedija, ki je vzela življenje nič krivih najstnic, se je zgodila aprila 2017. Bila je sobotna noč, mladi so se zabavali v Sladkem Vrhu, nato pa so se štirje v renault meganu napotili proti Šentilju v diskoteko Yucatan. V avtu so bili Jan, Anja, Pa...