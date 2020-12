Ob 11.17 se je na Cesti na Drenik na Pijavi Gorici v občini Škofljica otrok po glavi poparil z vročo špinačo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Pijava Gorica in Škofljica so otroku nudili prvo pomoč ob opeklinah do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Reševalci so otroka oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.