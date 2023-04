Grozljiva obletnica: ozadje mafijskega obračuna na osrednji portoroški plaži (FOTO)

21. aprila bo minilo natanko pet let od streljanja na osrednji portoroški plaži, kjer je bilo zaradi lepega vremena in dela prostega dne mnogo naključnih sprehajalcev, tudi družin z otroki. Krvavi obračun se je zgodil nedaleč od otroškega igrišča, ljudje so v grozi bežali, dogodek je zelo pretresel javnost. Grozodejstvo dlje od preiskave (še) ni prišlo. Policisti so leto dni po streljanju sicer sporočili, da so ovadili štiri osebe, tožilstvo je istega leta zahtevalo preiskavo, priče in nekateri osumljenci so bili pred preiskovalnim sodnikom tudi zaslišani, na tej točki pa je zadeva obtičala. Z...