Grozljiva nesreča v Suhadolu: v kuhinji se je nanju zrušil strop

Okoli 14.30 se je v kraju Suhadol v občini Slovenske Konjice porušil strop v kuhinjskem delu stanovanjskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGD Loče, ki so zavarovali kraj dogodka, ga pregledali ter nudili pomoč pri sanaciji. Pri porušitvi sta se lažje poškodovali dve osebi. Obveščene so bile pristojne službe.

