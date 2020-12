Grozljiva nesreča v slovenskem podjetju, 51-letnica umrla

Policiste so v petek v dopoldanskem času obvestili o nesreči pri delu v podjetju na območju Kanižarice.



Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ko se je ob premikanju kovinskega odra odlomilo eno od koles, oder pa se je nagnil in padel na delavko, poroča novomeška policijska uprava.



Poškodovano 51-letno žensko so reševalci na kraju oskrbeli in jo odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrla.



O nesreči so obvestili preiskovalno sodnico, okrožno državno tožilko in pristojnega inšpektorja za delo. Okoliščine še preiskujejo, z ugotovitvami bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.