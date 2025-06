Grozljiva nesreča, v gorečem vozniku umrl voznik

Mariborski operativno komunikacijski center je bil v soboto nekaj pred 21.30 obveščen o prometni nesreči na območju Policijske postaje Gorišnica blizu naselja Goričak. Vozilo je po nesreči zagorelo. Voznik je kljub hitremu posredovanju gasilcev, reševalcev in policistov umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, voznik avtomobila ni prilagodil hitrosti in načina vožnje v ostrem in nepreglednem ovinku, zaradi česar je vozilo zapeljalo izven vozišča in trčilo v cestni smernik. Nato je začelo drseti, trčilo v drevo in pristalo v potoku ob cesti, kjer je zagorelo.

V vozilu je bila ena oseba, ki je na kraju kljub hitremu posredovanju gasilcev, reševalcev in policistov izgubila življenje.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled, o katerem sta bila obveščena tudi dežurni preiskovani sodnik in dežurna državna tožilka, ki sta prišla na kraj.

Policisti o vseh okoliščinah prometne nesreče še zbirajo obvestila.