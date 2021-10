Grozljiva nesreča Slovenca v Avstriji, v oko se mu je zapičila palica

V Zgornji Beli na avstrijskem Koroškem se je danes zjutraj na gradbišču huje poškodoval 49-letni delavec iz Slovenije. Med delom se mu je železna palica zapičila v desno oko, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Moški je ravno zatikal in zavijal deset milimetrov debele železne palice, ko se je ena sprostila in ga zadela v oko. Prepeljali so ga na zdravljenje v bolnišnico v Celovcu. Za zdaj ni znano, ali je v nesreči oslepel.