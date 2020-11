Grozljiva nesreča: s tovornjakom prebil ograjo in padel na avtocesto (FOTO in VIDEO)

Na dolenjski avtocesti se je med Višnjo Goro in Grosupljim v smeri Ljubljane zgodila huda prometna nesreča. Kot kažejo fotografije prometnoinformacijskega centra in posnetek našega bralca, se je tovorno vozilo prevrnilo na avtocesto. PU Ljubljana poroča, da so bili o nesreči na lokalni cesti od Male Stare vasi proti Perovemu na nadvozu čez avtocesto, v kateri je bil samoudeležen voznik tovornega vozila, obveščeni malo pred 11. uro.»Voznik je zaradi prevelike hitrosti zapeljal s ceste, trčil v varovalno ograjo nadvoza in jo prebil, nato pa je tovorno vozilo padlo čez most na odstavni pas avtoceste, kjer je obstalo prevrnjeno na streho. Voznik se je pri tem lažje poškodoval. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče je bila za krajši čas zaprta avtocesta v smeri Ljubljane. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog,« je pojasniliz PU Ljubljana.So pa na promet.si zapisali, da so zaradi dežja ceste po državi spolzke, zato previdnost ni odveč.