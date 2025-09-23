  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Grozljiva nesreča pri Kopru: tovornjak se je prevrnil in zadel hišo, v avtomobilu šestletnica (FOTO)

V Sv. Antonu tovorno vozilo trčilo v hišo.
Na kraju nesreče. FOTO: Foto: Krajevna Skupnost Sveti Anton
Na kraju nesreče. FOTO: Foto: Krajevna Skupnost Sveti Anton
S. U.
 23. 9. 2025 | 13:11
 23. 9. 2025 | 13:34
V ponedeljek, 22. septembra, ob 15.46 so policisti prejeli obvestilo o hudi prometni nesreči v naselju Sv. Anton pri Kopru. Zgodila se je, ko je tovorno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo ob glavni cesti.

Potek nesreče

Policisti so na kraju nesreče ugotovili, da je 41-letni državljan Bosne in Hercegovine vozil tovorno vozilo v smeri od Dvorov proti Kopru. Med vožnjo po strmem klancu (naklon 11 %) naj bi vozniku odpovedale zavore, zaradi česar je vozilo začelo pridobivati hitrost. S prednjim delom je trčil v zadnji del pred njim vozečega tovornega vozila, ki ga je vozil 40-letni domačin iz Kopra.

Od sile udarca se je drugo tovorno vozilo prevrnilo na bok in treščilo v stanovanjsko hišo, prvo pa je obstalo na kolesih. Ravno v tem trenutku je iz nasprotne smeri pripeljala 38-letna voznica osebnega avtomobila iz Kopra. Ni se ji uspelo izogniti trčenju in je bila prav tako udeležena v nesreči.

Voznik prvega tovornega vozila je utrpel lahke telesne poškodbe, njegov 44-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, pa hude. Odpeljali so ga v Splošno bolnišnico Izola. V prevrnjenem tovornem vozilu sta bila težje poškodovana voznik, ki je ostal ukleščen v kabini in so ga morali rešiti s tehničnim posegom, ter njegov 45-letni sopotnik iz okolice Kopra. Oba sta bila prepeljana v SB Izola, voznik je smrtno ogrožen. V nesreči sta bili lažje poškodovani tudi 38-letna voznica osebnega avtomobila in njena šestletna hčerka, sporočajo s PU Koper.

Zapora ceste 

Ob trčenju se je delno porušila stanovanjska hiša ob cesti, v kateri v času nesreče k sreči ni bilo stanovalcev. Nastala je velika materialna škoda. Cesta je bila zaradi posledic nesreče zaprta do 00.30, nato so promet sprostili izmenično po enem pasu s pomočjo semaforja. V smeri proti Bertokom pa odsek ostaja zaprt, saj je hiša močno poškodovana in nevarna za promet.

Po zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da voznik prvega tovornega vozila hitrosti ni prilagodil poteku ceste, kljub klancu in teži vozila. Nesrečo obravnavajo kot sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

prometna nesrečatrčenjetovornjakPU Koper
