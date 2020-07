Grozljiva nesreča pri Črnomlju, 21-letnik v smrtni nevarnosti (FOTO)

Grozljive posledice nesreče. FOTO: PU Novo mesto

Policija je sporočila pretresljive podrobnosti hude nesreče, ki se je v ponedeljek zvečer zgodila v Črnomlju . Kot so pojasnili na PU Novo mesto, so bili možje v modrem o nesreči obveščeni okoli 21.30.Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 21-letni voznik osebnega avtomobila vozil po makadamski poti ob železniških tirih iz smeri Črnomlja proti Lokvam. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na meter in pol visok betonski zid in se z vozilom prevrnil na streho ter obstal na železniških tirih.Hudo poškodovanega voznika, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Po zadnjih podatkih naj bi bil zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti.Policisti so ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. Vse okoliščine nesreče še preiskujejo.