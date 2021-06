Grozljiva nesreča na štajerki, gasilci so se komaj prebili (VIDEO)

Vedno, ko se promet na avtocesti zaustavi, ustvarite reševalni pas in rešite življenje.

Kljub nenehnemu opozarjanju, kako naj se vozniki razvrstijo, ko na avtocesti pride do prometne nesreče, da bodo intervencijska vozila lahko čim prej prispela do poškodovancev, se na slovenskih avtocestah prepogosto dogaja, da se vozniki ne znajo pravilno razvrstiti.Podobno je bilo tudi ob nedavni nesreči na avtocesti Slovenska Bistrica-Maribor. Hujše trčenje se je zgodilo na odseku, kjer so trije pasovi za vožnjo v isto smer, odstavnega pasu ni.V posnetku, ki so ga objavil na strani Ustvarimo reševalni pas na avtocestah, si lahko ogledate, kako so se gasilci prebijali do kraja nesreče.Ob tem voznikom polagajo na srce, da je avtocesta ozka, a če so pozorni na tovorna vozila na desnem pasu, lahko opazijo, da je še vsaj nekaj decimetrov prostora, kamor se lahko umaknejo.In še: »Vedno, ko se promet na avtocesti zaustavi, ustvarite reševalni pas in rešite življenje,«.