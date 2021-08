Grozljiva nesreča na primorki, hudo poškodovanega rezali iz vozila (FOTO)

Okoli 16. ure so na avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani trčila tri vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika, ki so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili hudo poškodovanega voznika, vršili požarno stražo, odklopili akumulatorje in počistili cestišče.Med vožnjo na kraj dogodka so gasilci v reševalnem pasu naleteli na prometno nesrečo dveh vozil z manjšo materialno škodo, poškodovanih oseb pa ni bilo. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovano osebo oskrbeli in jo odpeljali v UKC Ljubljana.Prometna nesreča se je zgodila na Logu, nastali pa so daljši zastoji. Kolona vozil je namreč segala vse do Logatca.