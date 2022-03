Grozljiva nesreča na avtocesti, umrl je voznik kombija

Ob 9.33 so bili novomeški policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje in Bič pri Medvedjeku. 44-letni voznik kombija je silovito trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga je voznik zaradi okvare ustavil na odstavnem pasu in ustrezno označil. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Avtocesta zaprta proti Ljubljani

Okoliščine in vzrok za prometno nesrečo policisti še preiskujejo, ogleda se udeležujeta tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Dolenjska avtocesta je med priključkoma Trebnje in Bič pri Medvedjeku proti Ljubljani zaprta. Obvoz poteka po regionalni cesti na relaciji Trebnje–Ivančna Gorica, kjer zaradi gostote prometa prav tako prihaja do občasnih zastojev.

Voznik kombija je letos prva smrtna žrtev v prometnih nesrečah na območju PU Novo mesto. Lani v prvem trimesečju ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom.