Ob 8. uri se je v Povljah v občini Kranj zgodila huda delovna nesreča. Delavec je padel s strehe. Na kraju nesreče so mu nujno medicinsko pomoč nudili reševalci NMP Kranj in ga v sodelovanju z dežurno ekipo HeNMP in helikopterjem SV odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.