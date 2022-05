Grozljiva najdba v Kolpi, iz vode potegnili truplo

V torek malo pred 14. uro so policiste novomeške policijske uprave obvestili o najdbi trupla v reki Kolpi pri naselju Učakovci.

Gasilci so truplo potegnili iz vode, na kraju je bila tudi zdravnica. Preiskovalni sodnik je za pokojnega odredil sodno obdukcijo.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo aktivnosti za ugotavljanje identitete umrlega in vseh drugih okoliščin. Po prvih ugotovitvah gre za moškega, v vodi je bil najverjetneje dlje časa. Vzrok smrti bo znan po opravljeni obdukciji, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.