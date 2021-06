Grozljiva najdba v bližini Čehovin

Ob 17.42 je občan v bližini naselja Čehovini v občini Komen našel poginulega divjega prašiča, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Pripadnik lovske družine Vrhe Vrabče je prevzel kadaver in ga predal dežurnemu higieniku. Obveščene so bile vse pristojne službe.

