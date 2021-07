V ponedeljek ob 18.49 je na poti iz Žrela proti Storžiču (občina Tržič) pohodnik našel truplo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gorski reševalci GRS Tržič in helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah. S tem so truplo prepeljali v dolino.

