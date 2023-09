Grozljiva delovna nesreča pri razkladanju sena

S PU Ljubljana sporočajo, da so bili včeraj nekaj pred 19. uro obveščeni o delovni nesreči na območju Grosuplja.

»Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je kmetovalec v skednju s traktorskega priključka razklada seno, ko se je traktor skupaj s priključkom premaknil in ga stisnil ob steno. Moškega so hudo poškodovanega s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana,« dodaja njihova tiskovna predstavnica Aleksandra Golec.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preteklih 24 ur

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 576 klicev, od tega 160 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih; 29 se jih je nanašalo na kriminaliteto, 32 na javni red in mir ter 51 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 4 tatvine, 5 vlomov (v enem primeru je ostalo pri poskusu), nasilništvo in 2 primera poškodovanja tuje stvari. Posredovali so v primeru nasilja v družini, obvestila še zbirajo. Obravnavali so 9 prometnih nesreč z materialno škodo in 4 nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami. Dvema večkratnima kršiteljema cestnoprometnih predpisov so zasegli vozili. Zaradi kršitev javnega reda in miru so intervenirali 12-krat na javnem kraju in 3-krat v zasebnem prostoru.

Policisti PU Ljubljana so v zadnjih 24 urah obravnavali 10 nezakonitih prehodov državne meje.