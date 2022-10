Grozljivi zapis preplavil splet: Moje najboljše prijateljice ni več. Ime ji je bilo Zlata. Ustreljena je

Po spletu se je razširil ganljiv in hkrati grozljiv zapis o dogodku pred eno izmed slovenskih trgovin. Nekega potepuškega psa so ustrelili, ko je spal. Celotno zgodbo lahko preberete spodaj.

»Lep večer dobri ljudje. Moje najboljše prijateljice ni več. Ime ji je bilo Zlata. Ustreljena je. In mnogi drugi prav tako. O njej se piše veliko...dobri ljudje iščejo pravico za njeno smrt...midva sva bila nerazdružljiva najin dom je bil prostor pred Maxijem kjer je bila brutalno ustreljena medtem ko je spala. Jaz? Rešil sem se smrti...dneve po njeni smrti sem preživijal pred isto trgovino in gledal kako perejo njene sledi krvi po ulici in pločniku. Ostal sem sam.

A ona je bila vse kar sem poznal in imel. In potem so se pojavilli Pitovci...položili venec in svečo za mojo pokojno prijateljico, me iskali in rekli, da so videli posnetke in vedo da je imela najboljšega prijatelja...da so prišli pome, da me umaknejo na varno, da ne nastradam še jaz. Pokoli se nadaljujejo. Mene so odpeljali daleč stran. Navajam se na vse novo. Obiskujem veterinarja in vsakodnevno prejemam terapije. Nisem zdravstveno najbolje a to sem zvedel šele zdaj, ko sem prvič umaknjen iz ulice. Svojo najboljšo prijateljico zelo pogrešam. Pitovci mi bodo iskali čisto pravi dom,« se konča zapis s spleta.