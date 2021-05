Grozljiv požar vzel dom 12 ljudem, gasilci našli poginulo mačko (FOTO)

V soboto ob 17. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru na stanovanjski hiši v Bizoviku. Ugotovili so, da je v pritličju zagorela večstanovanjska hiša, vsi stanovalci pa so bili že umaknjeni na varno. Gasilci so hišo pogasili, pri tem pa je bila v najdena tudi poginula mačka v enem izmed stanovanj, poroča ljubljanska policijska uprava.Nastalo je za več deset tisoč evrov materialne škode. Pripadniki CZ so poskrbeli za nastanitev šestih odraslih oseb in šestih otrok, saj poškodovani prostori niso bili več primerni za bivanje. Nobeden od stanovalcev v požaru ni bil poškodovan. Danes bodo kriminalisti opravili ogled kraja požara. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.