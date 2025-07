Grozljiv padec na Bohinjskem: veter zaprl padalo, moški padel z višine

V torek zvečer, nekaj pred 19.30, so bili reševalci in policisti obveščeni o nesreči jadralnega padalca nad Bohinjskim jezerom. Po doslej znanih podatkih je 43-letnika med letom presenetil močan sunek vetra, ki mu je nenadoma zaprl padalo. Zaradi tega je z večje višine nenadzirano padel v bohinjsko jezero.

Padalec je pri padcu utrpel hujše telesne poškodbe. Na kraj nesreče so nemudoma prispeli reševalci, ki so poškodovanega s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policija je na kraju izključila tujo krivdo in o dogodku obvestila pristojno državno tožilstvo. O primeru so skladno s protokolom obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Preiskava okoliščin nesreče še poteka.