Mladenič starejšemu možaku grozil z nožem in zahteval, naj zanj dvigne denar

Policisti so včeraj prejeli prijavo, da na območju Šiške mlajši moški grozi starejšemu in ga pretepa. Na Celovški cesti so 22-letnika prijeli. Ta je od oškodovanca zahteval denar, pa tudi to, da opravi zanj dvig gotovine na bankomatu. Grožnje je podkrepil z nožem, zato mu je oškodovanec izročil denarnico, iz katere je odtujil nekaj sto evrov gotovine. 22-letnik je starejšega moškega tudi poškodoval. Policija poroča, da je v preteklosti že bil kazensko obravnavan. Odvzeli so mu prostost, privedli pa ga bodo k preiskovalnemu sodniku.