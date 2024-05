Grozil je z jeklenko

V starem mestnem jedru Ptuja, na Krepljevi ulici, se je v torek nekaj po 18. uri začela obsežna policijska intervencija. Občan je namreč grozil z uporabo plinske jeklenke, s katero naj bi razstrelil večstanovanjski objekt. Do večstanovanjske hiše je prihitelo več policijskih patrulj iz različnih enot ter kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, o dogodku pa je bil obveščen tudi policijski pogajalec.

»Potekale so aktivnosti za zavarovanje življenja ljudi in njihovega premoženja, zaradi zagotavljanja varnosti je bila v stanovanjskem bloku izvedena tudi evakuacija stanovalcev, ki bi lahko bili ogroženi,« smo izvedeli. Poleg številnih policistov in kriminalistov so bili v pripravljenosti tudi gasilci.

Stanovalce bloka so evakuirali.

Stari znanec policije

»Nekaj po 21. uri sta kriminalista SKP PU Maribor moškega pregovorila, da je odprl vrata v stanovanje, in ga tudi obvladala, s svojim ravnanjem pa sta preprečila nadaljnje ogrožanje življenja ljudi in povzročitev morebitne škode. Moški je bil takoj po prijetju predan v zdravstveno oskrbo službi nujne medicinske pomoči,« je včeraj sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor. Dodala je, da so v torek zvečer opravili ogled kraja kaznivega dejanja, v sredo pa nadaljevali preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Moškega bodo po zbranih obvestilih ovadili na okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

Po naših podatkih je 48-letni moški, ki naj bi ga odpeljali na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico, stari znanec policije in je bil že večkrat obravnavan za kazniva dejanja, predvsem z znaki nasilja. Za povzročitev splošne nevarnosti je sicer zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.