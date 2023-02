Grozil družinskim članom, prihod policistov ga ni pomiril

V soboto zvečer so brežiški policisti posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru na območju Stare vasi, kjer naj bi moški razbijal inventar in grozil družinskim članom.

60-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Novo mesto.