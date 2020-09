Grozil, da ji bo obraz polil s kislino

Iz solidarnosti do premraženih živali se je podal v ledeno Dravo. FOTO: Tadej Regent

Na sodišču nove žalitve

Proti meni je bila vložena že vrsta ovadb, a so vse padle. Tako bo tudi s to.

»Ona ni ženska. To je monster,« je na sodišču kričal 51-letni aktivist in ljubitelj živali, ko ga je okrajna sodnicapozvala, naj odgovori na vprašanje, ali prizna krivdo ali ne. »Ne, ne priznam. Sploh pa ne vem, zakaj sem tukaj,« je nato vendarle dejal možakar, ki se je pred leti celo spustil v boj za župana mesta pod Pohorjem.Profesorju športne vzgoje tožilstvo očita kaznivo dejanje grožnje. Zadeva je še bolj bizarna, saj je Aleksander Kamenik ustanovitelj in predsednik združenja varnih hiš, ki naj bi bilo v pomoč trpinčenim ženskam v družinah in tudi zunaj njih.Obtožni predlog mu očita, da je 23. decembra predlani oškodovanki po mobilnem telefonu zagrozil: »Tvoj obraz bom polil s kislino, da se me boš spominjala vsakokrat, ko se boš pogledala v ogledalo.« Tožilstvo mu je v zameno za morebitno priznanje krivde ponudilo kazen opominjajoče narave: pogojno kazen šestih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta. A obdolženi niti slišati ni hotel o morebitnem priznanju krivde, ampak je želel zaplet z oškodovanko pojasniti na dolgo in široko.Sodnica Pečnikova ga je ustavila in mu pojasnila, da bo svoj zagovor lahko podal na glavni obravnavi, ki je razpisana za sredino oktobra. A Kamenik se ni ustavil. Kot da obtožbe na njegov račun ne bi bile že zadosten križ nad njegovim imenom, je pred pričami sprožil kup opazk in obtožb na račun oškodovanke.»Vi ste njen odvetnik,« je obdolženi zabrusil mariborskemu odvetniku. Pretkani pravniški maček mu je v svojem slogu odvrnil: »Ja, jaz sem njen zagovornik.« Pri tem pa ni odmaknil pogleda od oči obtoženega in se kislo nasmehnil.»Potem pa se malo pozanimajte o svoji klientki,« mu je zabičal Kamenik in najhuje prištedil za konec: »Njene zadnje afere sploh še ne veste, a boste izvedeli ...« Sledile so težke besede, ki so (vsaj za zdaj) ostale brez epiloga. Drži pa, da jih oškodovanka ni slišala, saj je morala v času (ne)priznanja obdolženega počakati pred razpravno dvorano.Izkazalo se je, da se Kamenik ni prvič srečal s sodnimi dvoranami in z vlogo obdolženega: »Proti meni je bila vložena že vrsta ovadb, a so vse padle. Tako bo tudi s to,« je dejal. Verjetno je mislil na spor z nekdanjim sodelavcem. Na celjskem okrajnem sodišču je Aleksander Kamenik sedel na zatožno klop zaradi groženj, izrečenih novinarkiTa ga je ovadila, ker ji je grozil po objavi članka, v katerem je pisala, da se v Celju in okolici pojavljajo ljudje, ki od hiše do hiše v imenu varne hiše Celje pobirajo denar. Po objavi je Kamenik poklical novinarko po telefonu in kričal, da pri svojem življenju priseže, da se ji bo maščeval, ker mu je uničila posel. Grozil ji je z bombo, zaradi česar ga je prijavila.