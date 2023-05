Dogajanje na slovenski osnovni šoli: Policija je bila na in pri šoli

Strelski pokol na eni od osnovnih šol v srbski prestolnici ni šokiral le Srbije in okoliških držav, temveč bo očitno imel tudi drugačne posledice. Posredne, kot za zdaj menijo, so doživeli v Zasavju. Natančneje na trboveljski osnovni šoli, sicer znani kot nova šola. Ravnateljica je predvčerajšnjim ob 18. uri na službeni elektronski naslov prejela varnostno grožnjo.

Avtorja groženj še niso identificirali, saj se skriva za vzdevkom.

»Zaradi dogodkov v Srbiji smo še bolj pozorni na skrb vzbujajoča sporočila, zato sem po prejemu maila nemudoma reagirala. Obvestili smo trboveljsko policijo, generalno policijsko upravo v Ljubljani, ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za šolstvo. Po telefonu sem kontaktirala tudi vodjo sektorja za osnovno šolstvo, prav tako sva z inšpektorjem za šolstvo in komandirjem trboveljske policije usklajevala vse za varnost na šoli že v četrtek po prejemu grožnje,« pravi ravnateljica Petra Čede.

V petek izvzeta le šola na Dobovcu

Na dveh šolah, poleg omenjene tudi na podružnični Alojza Hohkravta, so bili včeraj zjutraj in v času pouka navzoči policisti in nadzorovali okolico. Izvzeta je bila le podružnica na Dobovcu. Ta je bila namreč zaprta, ker pouka ni bilo zaradi plavanja učencev. »Na šoli to, kar se je zgodilo, jemljemo zelo resno. Varnost učencev in zaposlenih je za nas najpomembnejša, zato smo tudi takoj odreagirali,« dodaja ravnateljica.

Pouk je potekal nemoteno.

Zdaj poteka preiskava, od kod je prišla grožnja po elektronski pošti.

Pisma nam sicer ne smejo pokazati zaradi preiskave, poleg tega je bilo predano policiji. So nam pa povedali, da je vsebovalo le dva stavka. Tudi ni bilo namenjeno osebno ravnateljici, napisano je na splošno. Na šoli so takšno varnostno grožnjo sicer prejeli prvič. »Ni nenavadno, če učenci, starši ali drugi pošljejo kak neustrezen ali neprimeren komentar, niso pa tisti vsebinsko niti približno take narave,« pove Čedetova.

Kakšna povezava naj bi bila med srbsko šolo in trboveljsko, ne vedo. Ravnateljica pa meni, da bo vse, kar je objavljeno na družbenih omrežjih, sprožilo plaz in bo verjetno prispelo še na katero drugo šolo.

Šola je takoj z mailom o dogodku obvestila tudi starše. To je seveda vzbudilo skrb in strah, ni pa brezglave panike in podobnih reakcij. Ni bojkota pouka, izpisa učencev iz šole in podobnega, se pa čuti nenavadnost in naelektrenost situacije. »Danes sicer manjka 10 odstotkov otrok, kar je normalno, zagotovo pa je v tej številki tudi kakšen šolar, ki so ga starši obdržali doma iz bojazni in zaradi varnosti, kar je razumljivo in pričakovano. Pouk poteka normalno, tudi siceršnji šolski vsakdan. Razlika je le v navzočnosti policije in dejstvu, da je šola zaklenjena. Za vsakogar in vsak obisk se je treba najaviti, na vratih je tudi varnostnica,« poudari Čedetova.

Trboveljska osnovna šola, znana kot nova šola, je največja v Trbovljah tako po površini kot številu razredov in učencev.

Policija je bila pred šolo in pred enoto, prav tako pri ravnateljici zaradi preiskave in postopka. Narejen je bil zapisnik pogovora z ravnateljico, na šoli pa vsaj za zdaj niso izvajali nobenih preiskav glede morebitne prisotnosti orožja. Šole tudi niso izpraznili, kot je neuradno slišati iz govoric.

Sosedi nemoteno

V posebnem položaju se je znašel magister Gregor Guna. Na šoli je namreč učitelj tehnike in tehnologije, prav tako je oče, čigar sin obiskuje to šolo. Kakšni so bili njegovi občutki, kako se je odzval, kaj meni o dogajanju? »V prvi vrsti kot starš in nato kot učitelj se počutiš zgroženo ob prejemu sporočila z grozilno vsebino, četudi je namenjeno šoli kot celoti. Po sestanku ravnateljice z vsemi strokovnimi delavci smo odprli vrata šole in učitelji smo nemoteno izvajali pouk. Med učenci nisem zaznal večjega strahu. Dejstvo je, da na takšne situacije človek nikoli ni pripravljen. Lahko pa učitelji in največ starši prispevamo z vzorom, vzgojo in umirjenim pristopom. Seveda se v luči aktualnih dogodkov spremeni toleranca do nasilnih groženj, četudi se učenci le neslano besedno norčujejo. Enostavno ne gre drugače, otrok se mora zavedati, da imajo njegova dejanja tudi posledice,« je povedal za Slovenske novice.

Tik ob šolskem poslopju že leta stanuje eden od znanih Trboveljčanov, nekdanji župan in državnozborski poslanec Bogdan Barovič, nekoč znan televizijski obraz. Kot neposrednega soseda smo ga povprašali o včerajšnjem in predvčerajšnjem dogajanju.

»Med sosedi, vsaj da bi jaz vedel, ni bilo opaziti nič posebnega. Policija je bila na in pri šoli, glede sosedov in okoliških stavb pa nič. Ni bilo nobene zapore za promet ali izhod in vhod do stanovanj, sosedov ni nihče zasliševal. Nobene panike ni, vse je mirno. Prisotna je bila policija, ki je opravljala svoje delo, vse preostalo je bilo vsakdanje. Tudi sicer lahko rečem, da ni posebnih dogodkov in okoliščin. Dvakrat ali trikrat na leto se morda zgodi kakšna neumnost, kar je glede na to, da gre za osnovnošolce, sicer običajno in pričakovano. To pa je tudi vse,« nam je povedal.