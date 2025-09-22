Groza v Sv. Antonu: tovornjak trčil v hišo, poškodovanih pet oseb

Nekaj pred 16. uro sta proti Sv. Antonu pri Kopru po klancu vozila dva tovornjaka, pri čemer je eden od njiju trčil v drugega, ta pa se je zaletel v hišo, ki se je deloma porušila, je poročal Radio Capris. V nesreči je bila udeležena še voznica osebnega vozila, ki je takrat pripeljala nasproti. V nesreči se je poškodovalo pet oseb, ena huje.

Po nesreči sta v obeh tovornjakih, od katerih naj bi enemu odpovedale zavore, ostali ukleščeni in poškodovani po dve osebi. Vse štiri so prepeljali v izolsko bolnišnico, ena od njih je hudo telesno poškodovana, je poročal N1.

V nesreči ni bil poškodovan nihče od stanovalcev porušene hiše. Voznica osebnega avtomobila se je po poročanju medijev v nesreči lažje poškodovala.