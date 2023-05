Groza v središču Ljubljane: oboroženi moški od mimoidočih zahtevali denar

V ponedeljek okoli 22. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v središču Ljubljane. Po do sedaj zbranih obvestilih so trije osumljenci pristopili do dveh mimoidočih in od njiju z orožjem v roki zahtevali denar. Ko so jima odvzeli nekaj gotovine, so s kraja zbežali.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj.

Policisti so pri pregledu okolice izsledili dva izmed osumljenih in jima odvzeli prostost.

Nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in bosta v naslednjih dneh privedena k preiskovalnemu sodniku.