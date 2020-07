Groza v slovenskih gorah: planinka (63) padla v globino

Danes ob 14.03 uri so policiste obvestili o nesreči planinke na območju gore Batognica (2.164 metrov visoka gora nad reko Sočo v bližini Krna). Po prvih zbranih podatkih se je smrtno ponesrečila 63–letna planinka. Slednja je hodila po stezi skupaj z možem, med hojo pa ji je na prepadnem terenu spodrsnilo in je padla v globino.



Zaradi hudih telesnih poškodb je planinka na kraju umrla. Poleg policistov so bili s strani pristojne službe napoteni tudi pripadniki GRS Tolmin in posadka za reševanje v gorah GRS z Brnika, ki je pokojno osebo s policijskim helikopterjem prepeljala v dolino.



O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti PP Bovec nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede tragičnega dogodka. O ugotovljenih dejstvih bo Policija obvestila pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici.