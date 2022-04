Groza v Šiški: z nožem zahteval denar

V nedeljo dopoldan so policistom sporočili, da na območju Šiške mlajši moški grozi starejšemu in ga pretepa.

»Posredovali so policisti in osumljenca prijeli na Celovški cesti. Po do zdaj zbranih obvestilih je 22-letnik zagrozil oškodovancu in od njega zahteval denar, med drugim je zahteval tudi, da zanj opravi dvig gotovine na bankomatu,« je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Ker je ropar grožnje podkrepil z nožem v roki, mu je oškodovanec izročil denarnico, iz nje pa je mladenič vzel nekaj sto evrov gotovine.

»V dogodku je oškodovanec utrpel sledi poškodbe. V postopku z osumljencem, ki je bil v preteklosti že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja, so bili zaseženi odtujeni predmeti. Odvzeta mu je bila prostost in bo po zbranih obvestilih priveden k preiskovalnemu sodniku,« še pojasnjuje Tomaževic.

Serijski vlomilec

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center pa so minuli konec tedna prekrižali načrte 42-letnemu osumljencu štirih kaznivih dejanj velikih tatvin in dveh kaznivih dejanj tatvin, kar je zagrešil v zadnjih treh mesecih na območju Ljubljane. V večini primerov je vstopil v prostore javnih zavodov ali druge poslovne prostore in vlamljal v omarice zaposlenih. Z dejanji si je pridobil za več kot 4000 evrov protipravne premoženjske koristi,« pojasnjuje Tomaževic.

Serijskega vlomilca, ki se je že večkrat srečal s policisti zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ta je zanj odredila pripor.