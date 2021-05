Groza v Preserjah: nogo mu je stisnil traktor

V soboto ob 13.24 je v Preserjah pri Zlatem Polju v občini Lukovica hidravlika traktorja moškemu stisnila nogo. Gasilci CZR Domžale so nudili pomoč reševalcem NMP Domžale, ti pa so poškodovanca na oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

