»Človeški izrodki ubijajo mačke kot po tekočem traku, zlasti v Murski Soboti in okolici se vedno pogosteje nanje spravljajo z zračno puško. Kdo je lahko takšen človek, da strelja na nedolžno bitjece, tudi če prestopi mejo in obišče sosedov vrt, dvorišče ali sadovnjak, se je jezila Prekmurka, ki nam je sporočila, da se v zadnjem času ponavljajo žalostne zgodbe treniranja lastnikov zračnega orožja na živalih. Od Hotize in Turnišča na lendavskem koncu do Krapja in Podgradja v Prlekiji, čez Krajno in Kančevce na Goričkem pa vse do Murske Sobote in okolice, kjer je menda tačas najhuje in kje...