Groza v okolici Tolmina: to so našli v telesu muce

Policisti PP Tolmin so v torek v popoldanskem času obravnavali primer poškodovanja mačke v bližnji okolici Tolmina. Kasneje so domačo žival odpeljali k veterinarju, kjer so ji oskrbeli rano in v telesu poškodovane živali našli naboj iz zračne puške.

V skladu z usmeritvami novogoriškega Okrožnega državnega tožilstva policisti PP Tolmin primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja mučenja živali.