Groza v Novem mestu: zvlekli so ju iz vozila, 30-letnika pretepli s koli

V Poganško ulico v Novem mestu sta se v soboto zvečer pripeljala 30-letnik in 34-letnica z Otočca. Kmalu po prihodu so ju zvlekli iz vozila in začeli z njima fizično obračunavati, 30-letnik naj bi jo skupil s koli. Osumljenci so razbili tudi vetrobransko steklo njunega vozila. Razlog naj bi bil po prvih ugotovitvah samo v tem, da naj tam ne bi bila zaželena. Obema je nekako uspelo priti do avta in se iz naselja odpeljati na novomeško urgenco. 34-letnica je bila v dogodku lažje poškodovana, 30-letnik pa huje in so ga odpeljali na nadaljnje preglede v UKC Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, ko bodo identificirali vse osumljence, jih bodo kazensko ovadili.