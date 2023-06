Groza, v nedeljo zvečer nad partnerko izvajal nasilna dejanja

Kranjski policisti so včeraj okoli 23.49 obravnavali nasilje med partnerjema. 42-letnemu moškemu so zaradi nasilnih dejanj nad žensko izrekli prepoved približevanja. Policisti o dejanjih moškega zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj,