Groza v naselju Hudi Kot: v nesreči z motornimi sanmi, ena oseba mrtva, druga hudo telesno poškodovana

Žal moramo poročati o hudi nesreči. Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje, se je ob 16.56 v naselju Hudi Kot v občini Ribnica na Pohorju, pripetila nesreče z motornimi sanmi, v kateri je ena oseba umrla, druga pa je utrpela težje telesne poškodbe.

Gasilci PGD Radlje so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP in Policiji. Poškodovano osebo so reševalci prepeljali v UKC Maribor.