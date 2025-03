Možakarja, ki se je doma znašal nad svojo partnerico in jo žalil, v enem primeru pa celo posegel po nožu, je okrožno sodišče v Mariboru za pol leta poslalo za zapahe. A čeprav naj bi zaradi nasilneža morala zamenjati celo službo in se je oddaljila od svojih prijateljev in otrok, so višji sodniki sklenili, da pregon ni bil upravičen, zato so sodbo zoper njega razveljavili in zavrgli obtožnico. Prestrašena in ponižana Tožilstvo je obtoženemu očitalo, da je od konca leta 2020 do začetka 2021 z njo »grdo, ponižujoče in drugače boleče ravnal ter jo z nasilnim omejevanjem njenih enakih pravic v s...