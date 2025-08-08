Groza v Kopru! Pijan in oborožen nad partnerko, a to še ni bilo vse

Danes ob 10. uri je policija prejela klic iz vasi na območju PP Koper: sin je prišel k mami, do katere naj bi bil njen partner zelo agresiven in verbalno nasilen. Moški se je medtem z avtom odpeljal, policisti pa so ga hitro izsledili.

Ugotovili so, da je 70-letnik brez veljavnega vozniškega dovoljenja (prenehalo mu je veljati že leta 2006), preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,05 mg/l. Vozilo so mu zasegli. Ob postopku so našli še dvocevno šibrovko, za katero nima orožnega lista, zato so mu jo prav tako zasegli. Moškemu so odredili pridržanje, zoper njega bo podan obdolžilni predlog, sledi pa tudi ukrep po Zakonu o orožju.