Groza v Kopru! Pijan in oborožen nad partnerko, a to še ni bilo vse

Agresiven in verbalno nasilen do partnerke, na pomoč ji je priskočil sin.
Fotografija: K sreči je končal v rokah policije. FOTO: Bossiema Getty Images
K sreči je končal v rokah policije. FOTO: Bossiema Getty Images

N. P.
08.08.2025 ob 14:46
N. P.
08.08.2025 ob 14:46

Danes ob 10. uri je policija prejela klic iz vasi na območju PP Koper: sin je prišel k mami, do katere naj bi bil njen partner zelo agresiven in verbalno nasilen. Moški se je medtem z avtom odpeljal, policisti pa so ga hitro izsledili.

Ugotovili so, da je 70-letnik brez veljavnega vozniškega dovoljenja (prenehalo mu je veljati že leta 2006), preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,05 mg/l. Vozilo so mu zasegli. Ob postopku so našli še dvocevno šibrovko, za katero nima orožnega lista, zato so mu jo prav tako zasegli. Moškemu so odredili pridržanje, zoper njega bo podan obdolžilni predlog, sledi pa tudi ukrep po Zakonu o orožju.

