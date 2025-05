Deček v vrtcu padel v 3,5 metra globok jašek, na dan prihajajo nove podrobnosti

V ponedeljek dopoldne je na igrišču v vrtcu na Igu v 3,5 metra globok kanalizacijski jašek padel 4-letni otrok, poroča Žurnal24. Vzgojiteljice so takoj poklicale na pomoč gasilce, reševalce in policijo.

Stekla je reševalna akcija, otroka so z vrvmi spravili na varno in ga odpeljali na ljubljansko urgenco. Nevaren in nezavarovan jašek naj bi bil postavljen na otroškem igrišču v sklopu vrtca. Po neuradnih informacijah omenjenega medija je to, da je otrok padel v jašek, videla deklica, ki obiskuje isto vrtčevsko skupino. O dogajanju je obvestila vzgojiteljice. V naj bi jašek po vrvi spustili eno od vzgojiteljic, ki je dečku nadela čelado, gasilci pa so ju skupaj potegnili ven.

Otrok ima lažje poškodbe

Policisti so potrdili, da so bili včeraj dopoldne obveščeni o dogodku, kjer naj bi v enem od vzgojno-varstvenih ustanov otrok padel v jašek za meteorno vodo: »Po prvih podatkih je otrok v jašek padel, ker se je prelomil betonski pokrov, na katerega je stopil. V dogodku je bil lažje telesno poškodovan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«

Ravnateljica vrtca Maja Čuden je za Žurnal24 povedala, da so nemudoma poklicali na pomoč gasilce, reševalce in policijo. Otroka so rešili in ga odpeljali na zdravljenje. »S starši smo bili včeraj v stiku, tudi danes bomo, otrok ima lažje telesne poškodbe. Dogodek je tudi nas zelo pretresel, opravljamo razbremenilne pogovore z vzgojiteljicami. Jaški pa so že v fazi sanacije,« je zagotovila ravnateljica.