Groza, to je imel na zadnjem sedežu avtomobila

FOTO: PU Ljubljana

Grosupeljski policisti so 30. maja ponoči obravnavali voznika osebnega vozila, ki je na zadnjem sedežu vozila prevažal puško z daljnogledom.Pri nadaljnjem preverjanju je bilo ugotovljeno, da 59-letnik za puško nima ustrezne listine in da je na orožju nameščen dušilec. Orožje je nepravilno prenašal, saj je bil v cevi vstavljen naboj, ob orožju pa so našli še 74 nabojev za tovrstno orožje.Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja in prometa z njim, prav tako vodijo prekrškovni postopek po zakonu o orožju.