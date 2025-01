Groza! To je delal očetu v domači hiši v okolici Novega mesta

Policisti PP Novo mesto so v soboto nekaj pred 20. uro posredovali v zasebnem prostoru v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval očeta, ga fizično napadel in razbijal po hiši. Takoj so se odzvali, vzpostavili javni red in mir in zoper 31-letnega kršitelja uporabili prisilna sredstva. Kršitelj je še vpil in grozil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.