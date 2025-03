Groza! Ste slišali, kaj sta starejši občanki naredila na Tržaški cesti v Ljubljani? (VIDEO)

Ljubljanski policisti so bili v sredo popoldan obveščeni o tatvini denarja na Tržaški cesti v Ljubljani.

Z zemljevidom prekrila torbo in ukradla denarnico

Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da sta dva neznana moška pristopila do starejše oškodovanke pred stanovanjskim blokom in jo z zemljevidom v rokah spraševala po poti.

Pri tem sta z zemljevidom prekrila njeno torbo, ki jo je nosila preko rame, iz katere sta med pogovorom ukradla denarnico z denarjem, ki ga je pred tem dvignila na bankomatu. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.