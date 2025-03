Groza! Ste slišali, kaj ji je naredil v lokalu sredi Most?

V četrtek okoli 15. ure so ljubljanske policiste obvestili o tatvini na območju Most, kjer je neznanec pristopil do oškodovanke v lokalu in ji z mize ukradel torbico, nato pa s kraja dogodka pobegnil.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil

Kasneje se je usedel v vozilo temnejše barve in se s kraja dogodka odpeljal. Z dejanjem je povzročil za nekaj 100 evrov škode. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.