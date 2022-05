Zgodilo se je v središču Kopra, v noči na 16. december 2018. Sestri iz slovenske Istre, takrat 20-letna A. K. in 24-letna F. K., sta se s prijateljico peš odpravili z območja kompleksa Zeleni park proti avtomobilu, ki je stal nekaj sto metrov stran, na parkirišču ob koprski tržnici. Na tamkajšnjem prehodu za pešce naj bi jim, po očitkih tožilstva, začel slediti izolski nogometaš prve slovenske futsal lige, zdaj 28-letni Dejan Bojkić, ki igra za FC Bronx. Od deklet, ki ga niso poznala in nikoli prej videla, je menda zahteval prevoz iz Kopra do Izole, kjer je živel. Nogometaš v rumenem dresu F...