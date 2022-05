Grozljiva nesreča: v trčenju s tovornjakom umrla moški (48) in ženska (45)

Iz PU Maribor poročajo o hudi prometni nesreči. Zgodila se je okrog 16.30 na regionalni cesti v okolici Oplotnice.

V trčenju med tovornim vozilom in motornim kolesom, na katerem sta bili dve osebi, se je ženska v nesreči tako hudo poškodovala, da ji na kraju ni bilo več pomoči, moškega pa so odpeljali v bolnišnico, a je tam tudi on umrl. Gre za 45-letno žensko in 48-letnika, oba z območja PU Maribor.

Ogled kraja prometne nesreče ter ugotavljanje okoliščin nesreče še poteka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.