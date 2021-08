Groza pri Ihanu: padel iz dvigala, poškodbe so hude

V soboto ob 9.47 se je v naselju Selo pri Ihanu, občina Domžale, zgodila nesreča pri delu, poroča uprava za zaščito in reševanje. Kot navajajo, je občan padel iz dvigala in si zlomil nogo.



Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal, ki so poškodovanega oskrbeli.

