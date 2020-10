Groza na Štajerskem: na hrbet mu je prislonil nož in zagrozil

Policiste so v nedeljo obvestili o poskusu ropa občana v Spodnjih Hočah.



Malo pred 19.30 je 42-letni moški na bankomatu preverjal stanje na svojem osebnem računu. Za hrbet mu je prišel neznani storilec, star okoli 40 let, visok okoli 180 centimetrov, neurejenega videza, oblečen v svetle kavbojke in sivo bundo s kapuco, ter mu na hrbtni del prislonil nož in zahteval, da mu izroči denar.



Ko se je oškodovanec obrnil, se je neznani storilec prestrašil in stekel v smeri Rogoze, poročajo mariborski policisti.