»S pestmi sta me udarjala v glavo, v ustnico in v oko!« Pretepli župana Sama Pogorelca, poškodovana tudi policistka

Ponoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o kaznivem dejanju nasilništva na prireditvi na območju Ribnice. Po do sedaj znanih podatkih sta dva osumljenca napadla in pričela pretepati občana ter ga pri tem lahko telesno poškodovala. Prav tako sta lahko telesno poškodovala policistko, ki je v prostem času posredovala na kraju. V nadaljevanju pa sta na drugem kraju v družbi še enega osumljenca napadla in lažje poškodovala še drugega občana. Osumljenci so se po dogodku s kraja odpeljali.

Intenzivno iskanje uspešno

Policisti so osumljence izsledili in prijeli na območju Kočevja. 25 in 18-letnima ter enemu mladoletnemu osumljencu, ki prebivajo na območju Kočevja, so za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Opravljen je bil ogled, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj nasilništva. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.

Samo Pogorelc apelira na predsednico države Natašo Pirc Musar, na predsednika vlade Roberta Goloba, na Vrhovno državno tožilstvo in na ministrstva, da nemudoma ukrepajo.

Pretepli ribniškega župana, s pestmi sta ga nasilneža udarjala v glavo, ustnico in oko

Se ja pa nato javil župan Ribnice Samo Pogorelc, ki so ga včeraj pretepli na gasilski veselici PGD Ribnica. Kot trdi, sta ga med plesom v neposredni bližini opazovala dva Roma. »Tako sta brez razloga iz nenada v zelo kratkem času izvedla brutalen napad name. S pestmi sta me udarjala v glavo, v ustnico in v oko! Poleg mene, jo je na poti domov, skoraj da pred domačo hišo, le nekaj metrov od prizorišča, skupil tudi srednješolec, komaj polnoletni občan. Slednji jo je skupil še slabše, saj ima hude poškodbe nosu, njegovo počutje pa je izjemno slabo. Mene so po udarcih in krvavenju iz ustnice in dlesni, najprej oskrbeli reševalci, potem pa so me policisti PP Ribnica odpeljali v Zdravstveni Dom Ribnica.«

Dovolj je! Pa ne zaradi tega, ker se je zgodilo to meni, županu Ribnice, ampak zato, ker je nedopustno, da smo priča nasilju, ki nima nikakršne podlage.

Poziv pričam dogodka

Ob tem na PU Ljubljana pozivajo vse morebitne priče dogodka, da o tem obvestijo policijo na št. 113 ali Policijsko postajo Ribnica na št. (01) 837 21 10, lahko tudi anonimno na 080 1200.